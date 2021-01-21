Еще 2 компании отказались от влюбленной в Россию блогерши

Вслед за торговой сетью "Алло" сотрудничество с блогером Таисией Маламан, которая выразила любовь России, прекратили 2 компании - "Боржоми" и "Торчин".

Об этом в Twitter сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

"Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером", - говорится в заявлении компании Nestlé, в холдинг которой входит ТМ "Торчин".

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенного в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости.

Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом".

Вскоре блогершу внесли в базу "Миротворец", а сеть "Алло" заявила о прекращении сотрудничества с ней.