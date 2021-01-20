Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ

Торговая сеть "Алло" прекратила сотрудничество с блогершей Таисией Маламан, которая выражала свою приверженность России. Лист компании опубликовал в Telegram общественный деятель Сергей Стерненко.

"Алло" сообщили, что привлекали блогершу в качестве актрисы организации, которая занималась изготовлением рекламных роликов в сети TikTok.

"В настоящее время сотрудничество с данной организацией и указанной актрисой прекращено", - говорится в письме.

На странице в Facebook компания заявила: "Мы не разделяем личной позиции блогерши Di.rubens! Со своей стороны компания "Алло" отказывается от каких-либо услуг Таисии М".

Также Стерненко опубликовал свой видеоблог о ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия вторглась в Украину

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенное в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости.

Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом".