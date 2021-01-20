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среда, 20 января 2021 17:48

Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ

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Торговая сеть "Алло" прекратила сотрудничество с блогершей Таисией Маламан, которая выражала свою приверженность России. Лист компании опубликовал в Telegram общественный деятель Сергей Стерненко.

 

"Алло" сообщили, что привлекали блогершу в качестве актрисы организации, которая занималась изготовлением рекламных роликов в сети TikTok.

 

"В настоящее время сотрудничество с данной организацией и указанной актрисой прекращено", - говорится в письме.

На странице в Facebook компания заявила: "Мы не разделяем личной позиции блогерши Di.rubens! Со своей стороны компания "Алло" отказывается от каких-либо услуг Таисии М".

Также Стерненко опубликовал свой видеоблог о ситуации.

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Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенное в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости.

Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом".

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