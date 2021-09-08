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Тепло не отступает: украинцев порадовали прогнозом

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Тепло не отступает: украинцев порадовали прогнозом
В Кропивницком дневная температура достигнет отметки +21°С. Фото: pixabay.com

8 сентября в Украине существенно повысится температура. Теплее всего будет на западе и юге.

В большинстве областей установится ясная и безоблачная погода, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня дневная температура воздуха достигнет +21°С. Дождей не предвидится, будет стоять малооблачная сухая погода.
Во Львове и Ивано-Франковске в среду ожидается небольшая облачность. Днем до +23°С.
В Луцке - ясно и безоблачно, днем также предполагается +23°С.
В Ровно и Черкассах в среду ожидается ясная и безоблачная погода, днем столбики термометров покажут +22°С.
В Тернополе и Житомире 8 сентября воздух днем прогреется до +22°С, будет небольшая облачность.
В Хмельницком и Виннице сегодня также небольшая облачность, днем термометры покажут +21°С.
В Черновцах в среду - почти безоблачно, днем температура составит +22°С.
В Кропивницком дневная температура достигнет отметки +21°С, будет ясно и безоблачно.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха в пределах +20°С.
В Одессе, Днепре и Запорожье 8 сентября будет ясно и безоблачно, температура днем также составит +20°С.
В Херсоне и Николаеве в среду днем потеплеет до +23°С, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +8...20°С, ожидается облачная погода с прояснениями.
В Харькове также облачно с прояснениями, температура днем будет достигать +19°С.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +10...19°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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Дата
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