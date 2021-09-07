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вторник, 07 сентября 2021 13:57

Антициклон принесет в Украину тепло до +24°С

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В Украину пришло бабье лето.

Завтра и в ближайшие дни шансы на дождь минимальны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Антициклон, как ленивый кот, разлегся над Украиной. К приятной солнечной сентябрьской красоте добавится и комфортная температура воздуха", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В ближайшие дни шансы на осадки минимальны
В ближайшие дни шансы на осадки минимальны

С ближайшей ночи уменьшится вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров поднимутся до +17...24°С. Частым явлением станут утренние туманы, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Дневная температура воздуха достигнет +24°С
Дневная температура воздуха достигнет +24°С

В Киеве 8 сентября дневная температура воздуха достигнет +20...22°С. Дождей не предвидится, будет стоять малооблачная сухая погода.

"Такая погода еще будет продолжаться, поэтому смело планируйте что-то хорошее и полезное на свежем воздухе", - добавила синоптик.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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Дата
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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