Антициклон принесет в Украину тепло до +24°С

В Украину пришло бабье лето.

Завтра и в ближайшие дни шансы на дождь минимальны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Антициклон, как ленивый кот, разлегся над Украиной. К приятной солнечной сентябрьской красоте добавится и комфортная температура воздуха", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko В ближайшие дни шансы на осадки минимальны

С ближайшей ночи уменьшится вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров поднимутся до +17...24°С. Частым явлением станут утренние туманы, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Автор: facebook.com/tala.didenko Дневная температура воздуха достигнет +24°С

В Киеве 8 сентября дневная температура воздуха достигнет +20...22°С. Дождей не предвидится, будет стоять малооблачная сухая погода.

"Такая погода еще будет продолжаться, поэтому смело планируйте что-то хорошее и полезное на свежем воздухе", - добавила синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз

В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.