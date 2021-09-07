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В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз

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В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз
В Виннице и Житомире сегодня будет +7...18°С. Фото: pixabay.comВ Виннице и Житомире сегодня будет +7...18°С. Фото: pixabay.com

7 сентября в Украине все еще сохранится осенняя прохлада, в то же время температура воздуха постепенно начнет повышаться.

Практически по всей стране ожидается облачность, сообщает "Униан". Только на юге будет сухо, ясно и солнечно. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +17°С.
Во Львове, Ровно и Луцке во вторник также установится небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +20°С.
В Хмельницком и Тернополе 7 сентября днем термометры покажут +19°С, небольшая облачность.
В Ивано-Франковске сегодня будет немного облачно, днем ожидается до +21°С.
В Черновцах во вторник также небольшая облачность, дневная температура будет достигать +20°С.
В Виннице и Житомире сегодня будет +7...18°С, небольшая облачность.
В Черкассах установится облачная погода с прояснениями, днем столбики термометров покажут +17°С.
В Кропивницком температура днем составит +18°С, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня пасмурно, будет стоять сплошная облачность, а температура воздуха достигнет +17°С.
В Одессе 7 сентября - сухо, ясно и безоблачно, температура днем в пределах +18°С.
В Херсоне во вторник днем потеплеет до +20°С, будет ясно и безоблачно.
В Николаеве также будет ясная и безоблачная погода, днем воздух прогреется до +21°С.
В Запорожье сегодня практически безоблачно. Температура днем составит +18°С,
В Харькове Симферополе и Днепре - небольшая облачность, температура днем до +17°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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