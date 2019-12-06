Телеоператору на срочную операцию нужно 100 тыс. грн

Телеоператор просит помочь с лечением. Фото: Сергей Косенко

46-летний Сергей Косенко из Черкасс нуждается в срочной операции на головном мозге. У него нашли аневризму. На лечение нужно 100 тыс. грн.

"Заболевания обнаружили недавно. Следствием могла быть давняя травма головы. У меня начались непонятные провалы в памяти. Иногда начинали трястись руки. Обследование головного мозга показало какое-то затмение. Врачи сказали, что это аневризма. Надо делать срочную операцию. В понедельник еду в институт нейрохирургии и сразу будут делать операцию", - рассказывает Gazeta.ua Сергей Викторович.

Корреспондент телеканала ІСТV Ирина Цымбал написала в Facebook просьбу о помощи на операцию Сергею Косенку.

"Друзья, давайте поможем нашему добряку с большим сердцем. Крутому фотографу, оператору и просто замечательному человеку Сергею Косенко. Он всегда нам приходит на помощь, сегодня она нужна ему. Операция стоит 100 тысяч гривен. Для Сергея сумма неподъемная, для нас всех, думаю, посильная", - отметила Ирина

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 4149 6293 8511 2255 (мать Косенко Лидия Михайловна)