Телеканал "Дом" показал карту России с Крымом

Изображение Крыма "русским" в Национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты России с Крымом.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 30 сентября признал, что телеканал нарушил украинское законодательство, говорится на сайте регулятора.

"К телеканалу применили санкцию в виде объявления предупреждения за распространение необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.

В начале июля в эфире передачи "Русский дневник", которую транслируют и для временно оккупированных территорий, Крым обозначили частью России. Появление такой карты в эфире государственного телеканала привлекло внимание народных депутатов и Службы безопасности Украины.

Телеканал заявил, что инцидентом занялась служба внутренней безопасности. Руководство на время расследования отстранило от работы всех причастных к проекту. Инцидент считают провокацией.

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Сеть магазинов "Алло" в Украине попала в скандал с картой аннексированного Крыма. На сайте магазина, в разделе "сеть отделений", Крым обозначили отдельно от материковой Украины. Позже стало известно, что сеть без всяких объяснений изменила карту: Крым и материковую Украину показали вместе. В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды. Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.