Телеканал "Дом" показал карту России с Крымом

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 603
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1782
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1521
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 450
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2169
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1728
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1494
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
18
18
28
13
&quot;Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи&quot; - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
Как спасали детей, родившихся в концлагере
Как спасали детей, родившихся в концлагере
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
В Одессе пришвартовался международный круизный лайнер: фото роскошного судна
В Одессе пришвартовался международный круизный лайнер: фото роскошного судна
&quot;Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит&quot; - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Видео
Все видео
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
Интервью
1/5
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 2016
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 369
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 576
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1854
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3519
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 369
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 12:47

Телеканал "Дом" показал карту России с Крымом

  Комментировать
Телеканал &quot;Дом&quot; показал карту России с Крымом
Изображение Крыма "русским" в Национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты России с Крымом.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 30 сентября признал, что телеканал нарушил украинское законодательство, говорится на сайте регулятора.

"К телеканалу применили санкцию в виде объявления предупреждения за распространение необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.

В начале июля в эфире передачи "Русский дневник", которую транслируют и для временно оккупированных территорий, Крым обозначили частью России. Появление такой карты в эфире государственного телеканала привлекло внимание народных депутатов и Службы безопасности Украины.

Телеканал заявил, что инцидентом занялась служба внутренней безопасности. Руководство на время расследования отстранило от работы всех причастных к проекту. Инцидент считают провокацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии Украину отнесли к "российскому региону"

Сеть магазинов "Алло" в Украине попала в скандал с картой аннексированного Крыма. На сайте магазина, в разделе "сеть отделений", Крым обозначили отдельно от материковой Украины. Позже стало известно, что сеть без всяких объяснений изменила карту: Крым и материковую Украину показали вместе.

В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды. Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Телеканал "Дом" показал карту России с Крымом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 12186
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 6246
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 4203
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3474
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 3042
Общество
Украинскую концепцию упорядочения Бабьего Яра выложили в сеть
Украинскую концепцию упорядочения Бабьего Яра выложили в сеть Просмотров: 81
Как сделать октябрь лучшим месяцем в году - астролог
Как сделать октябрь лучшим месяцем в году - астролог
 Просмотров: 81
Нужна быстрая модернизация. Иначе начнем откачиваться назад - журнал "Країна"
Нужна быстрая модернизация. Иначе начнем откачиваться назад - журнал "Країна"
 Просмотров: 234
В Украине вакцинировали более 7 млн человек
В Украине вакцинировали более 7 млн человек Просмотров: 81
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
5
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
Назвали основные преимущества брака
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
Голосов: 57198
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть