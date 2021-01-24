Тарасов совершил четыре тяжких преступления. Более страшных не существует, - уходящая неделя в цитатах

Входные двери обнесли красной лентой, окна закрыли. Но черный вход магазина открыт

говорит владелец строительного дома-магазина Дмитрий из Черкасс. В Украине подходят к концу последние сутки локудауна, который ввело правительство с 8 до 24 января. Как страна приспосабливалась к жестким ограничениям и что по этому поводу думают эксперты - в репортаже корреспондентовGazeta.ua

С 1 апреля отменят специальные обязательства государственных Энергоатома и Укргидроэнерго, будет запущен рынок электроэнергии. Это приведет к тому, что тариф для населения может вырасти до 3,5 гривен за 100 киловатт-часов

прогнозирует финансовый эксперт Алексей Кущ. Отменили льготный тариф на электроэнергию. С 90 коп. за первые 100 кВт-час цена выросла до 1,68 грн. И это бьет по самым незащищенным слоям населения. Такого мощного увеличения тарифа мировая практика еще не знает. Продолжается коронакризис, в других странах увеличивают социальную помощь и проводят более лояльную тарифную политику. У нас наблюдаем абсолютный экономический нонсенс, считает Кущ.

Отношения Украины и США ухудшились. Скандал с импичментом сделал наши коммуникации с Белым Домом токсичными. Многих чиновников эта ситуация отвернула от Украины

Теперь вопрос стоит не о дальнейшем развитии стратегических отношений, а о восстановлении доверия между нашими странами. Последние санкции Соединенных Штатов против украинских политиков и медийных ресурсов показывают, как настроены Штаты. Их истеблишмент все еще помнит те истории. Так просто не получится начать диалог с чистого листа. Для нас президентство Трампа прошло под знаком пассивной сотрудничества. А последние полтора года наши отношения ухудшались.

такими были итоги американо-украинских отношений во время каденции 45-го президента Дональда Трампа по мнению эксперта-международника Илии Кусы.

А 20 января 46-м президентом стал Джозеф Байден.

Расследование стало неприятным открытием для многих, кто считал, что самые богатые люди в России - это певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин. Оказалось, что роскошное живет Путин. Это большое разочарование для многих его сторонников

говорит российский политолог Федор Крашенинников. Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике стало наиболее популярным - более 80 млн просмотров - видео в YouTube и среди украинцев.

Жители Вермонта разбираются в морозах и не переживают по поводу высокой моды, -

так прокомментировал сенатор американского штата Вермонт Берни Сандерс мемы с его фото с инаугурации Джо Байдена, куда он при температуре + 5°С пришел в вязаных шерстяных рукавицах. Политик запустил в продажу свитшоты с этим изображением.

Автор: Bernie Sanders Campaign Store! Кофточка с мемом Берни Сандерса стоит . Деньги от продаж пойдут на благотворительность

Ирония заключается в том, что даже спустя более 100 лет после акта об объединении украинцы сами должны бороться за то, чтобы быть украинцами

Физическое пространство, то есть землю мы таки завоевали. А вот пространство медиа гнется под ногами российского контента. Но мы не сдаемся. И вам не советуем. Украина всю свою историю держится на единении. Поэтому объединяемся и сегодня. С Днем Соборности, друзья! ", - поздравил украинцев блогер Тайлер Андерсон.

Он опубликовал критическое видео в адрес телеканала под названием "Как потерять все за 30 лет? Когда "1+1"стал "Г+Г"? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН". Где похвалил ранние продукты "плюсов" и раскритиковал нынешний контент телеканала Коломойского. После жалоб "1+1" на нарушение авторских прав, канал Geek Journal Тайлера Андерсона может прекратить существование.

Тарасов совершил четыре тяжких преступления. Более страшных не существует. И судья оправдывает его по статье "надругательство над трупом"

комментирует приговор суда адвокат семьи Лукьяненко Рубен Степанян.24-летнего Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области признали виновным в похищении, покушении на изнасилование и умышленном убийстве с целью сокрытия преступления 11-летней Дарьи Лукьяненко. Приговор - 15 лет.

Прокуроры обжалуют решение суда первой инстанции и настаивают на пожизненном заключении.