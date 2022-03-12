"Танкисты "отказную" написали, поедут обратно "на хату" - перехвачен разговор захватчика (18+)

Российские танкисты пишут "отказную". Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские танкисты пишут "отказную" и возвращаются домой.

Об этом сказал по телефону один из захватчиков, чей разговор перехватили и опубликовали Вооруженные силы Украины.

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"Ты под Мариуполем?", - спрашивают оккупанта

– Да, мы почти на первой линии с остатками, – отвечает.

– Там нормально все? Лагунов там?

- Из его роты - из 30 осталось 13. Съе*алось дох*я кого. Беспилотника гоняли вчера ночью. Летал над нами.

– Видишь, как сейчас армия оснастилась беспилотниками. Ах*енная тема, да?

- Ну да. Долбят х*й знает куда. Типы только приезжать успевают рассказывать, медики, какой п*здец творится там.

– Так они долбят по нашим? Или им пох*й кого долбить?

- Наши по целям пытаются, как говорят медики, не церемонятся. Эти украинцы грамотно все делают. А наши как на месте стоят, так и долбят.

– Наши, как обычно, прут тараном.

– Один танк остался в полку, из второго.

– А всего их там было сколько?

– Один батальон танковый был из второго. Вот, как говорят, один танк. Да и то эти танкисты "отказную" написали, поедут обратно "на хату".

Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.