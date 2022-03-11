Жена оккупанта говорит мужу сдаться в плен - новый перехваченный разговор (18+)

В России начинают верить, что ее армию уничтожают. Фото: t.me/rf200_now

Оккупант признаются, что их командование пьянствует. Жены в ответ призывают сдаваться в плен.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре, опубликованном советником министра МВД Антоном Геращенко.

"Зая, это "пи**ец. Нашел начальника штаба, он в гов*но "синий". Командир полка такой же. Говорят: "делай что хочешь", - рассказывает захватчик.

Оккупанты не знают, что им делать, потому что командир полка пьян.

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"Я начинаю верить украинцам после твоих рассказов. Я может неправильно скажу, но если будет ж*па - сдавайся в плен. Они хотя бы живы", - отвечает на это жена россиянина.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.