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вторник, 11 июня 2019 08:03

"Там люди трусами торгуют" - куда может переехать Администрация президента

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&quot;Там люди трусами торгуют&quot; - куда может переехать Администрация президента
Зеленский может разместить Администрацию президента в помещении Украинского дома. Фото: POLITICS

Администрацию президента Украины Владимира Зеленского могут перенести в Украинский дом на Крещатике.

"Хотят забрать этажа Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить - люди там трусами торгуют. Сегодня приходили из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировку. Фотографировали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за несколько дней. А музей, говорят, куда-то переселят. Причем администрация музея вообще не в курсе. А "Киевские солисты", кажется, на гастролях", - сообщила сотрудница музея истории города Киева Екатерина Липа в Facebook.

По ее словам, в Киеве нет места, приспособленного под хранение почти 300 тыс. экспонатов.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сначала сообщила в комментарии LB.ua, что АП хотят перенести подальше от центра и Украинский дом под эти критерии не подходит. Но позже заявила, что такой вариант рассматривается.

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По мнению директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, Украинский дом имеет идеальную локацию. Это единственный в центре Киева большой дом, построенный с учетом музейных требований к контролю климата и безопасности.

"Это идеальная локация для национального музея современного искусства Украины. Господин президент, отдайте Украинский дом под этот музей - станете нашим Помпиду. Центр Помпиду - главное, что сохранило в истории имя 2 президента Пятой французской республики. Хорошая инвестиция в вечность" , - написал Ройтбурда в Facebook.

Команда президента Украины Владимира Зеленского все еще планирует переезд из Администрации президента на Банковой через дизайн и технические проблемы. Переезд может состояться до конца 2019-го. Есть несколько вариантов - в центре города и на его окраине. Сам Зеленский заявлял, что рассматривают вариант переезда за пределы Киева.

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