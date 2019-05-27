Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский

Команда президента Украины Владимира Зеленского все еще планирует переезд из Администрации президента на Банковой из-за дизайна и технических проблем.

"Работать в здании на Банковой команде президента очень трудно. Здание Администрации президента похоже на смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного", - заявил заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью "Новое время".

По его словам, в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из безопасности". Он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI в. проблем с интернетом в АП быть не должно.

До своей победы на выборах Владимир Зеленский озвучил желание переместить Администрацию президента в другое здание.

Переезд может состояться до конца 2019-го. Есть несколько вариантов - в центре города и на его окраине.

Сам Зеленский заявлял, что рассматривается вариант переезда за границы Киева.

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Парковую открыли 2012-го. Янукович планировал использовать площадку на крыше здания, чтобы добираться на вертолете из своей резиденции в Межигорье. 2014-го Генпрокуратура начала расследование против Амадеус Ко о растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением. С августа 2018-го Парковой управляло Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА) и Центр организации дорожного движения. Бывший заместитель главы АП у Порошенко Дмитрий Шимкив в интервью "Украинской правде" заявил, что переезд АП может стоить "десятки миллионов долларов".