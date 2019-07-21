Супрун анонсировала запуск горячей линии психологической поддержки

 
Ексклюзивы
1/5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
2 Просмотров: 1431
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
Просмотров: 2475
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 7912
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 1953
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 513
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 5365
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 2016
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 3231
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
1 Просмотров: 2502
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 441
Фото
Все фото
3
9
9
13
6
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Видео
Все видео
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 819
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2025
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1017
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2700
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1098
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
воскресенье, 21 июля 2019 20:42

Супрун анонсировала запуск горячей линии психологической поддержки

  Комментировать
Супрун анонсировала запуск горячей линии психологической поддержки
В Украине запускают горячую линию Lifeline Ukraine. Фото: Prm

В Украине начнет работать горячая лини по предупреждению суицидов и профилактики психологического здоровья Lifeline Ukraine.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Статистика самоубийств в Украине очень тревожная: имеем одни из самых высоких показателей в Европе. Украина также входит в 25 стран мира с наибольшим количеством суицидов. Во время войны ситуация ухудшилась, многие находятся в состоянии постоянного эмоционального напряжения", - отметила она.

Линия Lifeline Ukraine будет работать круглосуточно и без выходных.

"Каждый украинец в сложной ситуации сможет обратиться за психологической помощью. Консультации будут предоставляться в условиях доверия, анонимности и эмпатии. Особенно важно, что одна из ключевых задач проекта - психологическая помощь ветеранам и предотвращения самоубийств среди наших защитников", - подчеркнула Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун советует, как избежать преждевременной смерти

Сейчас Lifeline Ukraine ищет консультантов/советников из кризисных вопросов и менеджеров изменений, чтобы немедленно приступить к работе.

"У Lifeline Ukraine продолжается набор консультантов из кризисных вопросов и менеджеров изменений. Все члены команды перед стартом работы пройдут обучение под руководством экспертов из США и Канады, чтобы работа Lifeline Ukraine была основана на международных стандартах и ​​действительно эффективных практиках", - добавила Супрун.

Депрессия - это болезнь, которая ежегодно поражает более 300 млн человек. Она сильно ухудшает качество жизни и работоспособность. Может привести к суициду. Супрун рассказала о депрессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супрун анонсировала запуск горячей линии психологической поддержки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта

Кардиналы-инквизиторы жгли людей на кострах

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 37026
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 45 Просмотров: 22439
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12438
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 8622
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 7840
Общество
Астролог рассказала, когда легче будет похудеть и забеременеть
Астролог рассказала, когда легче будет похудеть и забеременеть
 Просмотров: 414
Возле пропускного пункта "Майорское" нашли арсенал боеприпасов
Возле пропускного пункта "Майорское" нашли арсенал боеприпасов Просмотров: 99
Российские военные обстреляли из минометов украинские позиции в районе Первомайска
Российские военные обстреляли из минометов украинские позиции в районе Первомайска Просмотров: 540
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн 3 Просмотров: 639
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
45
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
11
В России напали на двух украинцев
9
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
9
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
7
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
Голосов: 41801
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua