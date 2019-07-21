Супрун анонсировала запуск горячей линии психологической поддержки

В Украине запускают горячую линию Lifeline Ukraine. Фото: Prm

В Украине начнет работать горячая лини по предупреждению суицидов и профилактики психологического здоровья Lifeline Ukraine.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Статистика самоубийств в Украине очень тревожная: имеем одни из самых высоких показателей в Европе. Украина также входит в 25 стран мира с наибольшим количеством суицидов. Во время войны ситуация ухудшилась, многие находятся в состоянии постоянного эмоционального напряжения", - отметила она.

Линия Lifeline Ukraine будет работать круглосуточно и без выходных.

"Каждый украинец в сложной ситуации сможет обратиться за психологической помощью. Консультации будут предоставляться в условиях доверия, анонимности и эмпатии. Особенно важно, что одна из ключевых задач проекта - психологическая помощь ветеранам и предотвращения самоубийств среди наших защитников", - подчеркнула Супрун.

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Сейчас Lifeline Ukraine ищет консультантов/советников из кризисных вопросов и менеджеров изменений, чтобы немедленно приступить к работе.

"У Lifeline Ukraine продолжается набор консультантов из кризисных вопросов и менеджеров изменений. Все члены команды перед стартом работы пройдут обучение под руководством экспертов из США и Канады, чтобы работа Lifeline Ukraine была основана на международных стандартах и ​​действительно эффективных практиках", - добавила Супрун.

Депрессия - это болезнь, которая ежегодно поражает более 300 млн человек. Она сильно ухудшает качество жизни и работоспособность. Может привести к суициду. Супрун рассказала о депрессии.