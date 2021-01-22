Сугробы, лед и пробки: как непогода поиздевалась из украинских городов

Фото: Нацполиция

Снегопад накрыл значительную часть Украины. Из-за непогоды в западных регионах введено ограничение движения транспорта. В связи с ухудшением погодных условий, школы многих городов переходят на дистанционное обучение. Взрослых просят лишний раз не выходить на улицу и по возможности оставаться работать из дома.

Во Львове за прошедшие 4 дня в городе выпало 169% месячной нормы осадков, высота покрова достигла 35 см. Мэр Львова Андрей Садовый взялся сам за лопату и начал призывать жителей выходить на помощь коммунальным службам.

В детских садах работают дежурные группы, а школы во всей Львовской области перешли на онлайн-обучения. Из-за снежной стихии полностью обесточены 34 населенных пункта. Ночью сильно мело, а утром снегопад прекратился. Водители из-за пробок помогают друг другу: толкают не только легковые, но и грузовые машины. Трудно ездить по брусчатке, потому что скользко и под снегом - лед. Спасатели с ночи отбуксировали полсотни машин по области, в том числе 6 машин скорой помощи.

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11-12 февраля на дистанционный режим перевели обучения в школах Киева, из-за снегопадов до конца недели закрыли детские сады, отменили ярмарки. Из-за снежных заносов на дорогах пробки - общественный транспорт курсирует с опозданием, возможно ограничение в работе метрополитена.

Жители Киева в социальных сетях делятся информацией о том, где уже проезды расчищены, а где остаются проблемы.

Автор: Фейсбук Скриншот комментариев из открытых страниц Фейсбук

Городская власть Ровно приняла решение о закрытии школ 11-12 февраля из-за осложнения погодных условий и сильных морозов. При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, мэр призвал работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу. В городе затруднено движение транспорта. Для ликвидации последствий снегопада задействовали БТР. Военная техника освобождала из снежных заносов фуры и троллейбус.

Автор: gazeta.ua В Черкассах коммунальные службы частично посыпают песком дороги и тротуары

В Черкассах местные власти также приняли решение ограничить работу школ в пятницу. Движение в городе затруднено. Коммунальщики частично посыпают песком гололед на дорогах и тротуарах. На черкасской дамбе трудно ехать из-за сильного ветра со снегом. Машин со встречной полосы почти не видно. 11 февраля зимний дождь покрыл черкасские тротуары слоем льда. Улицы города превратились в идеальный каток.

"Упал. Боль почувствовал, сначала вроде ничего, а потом начало немного распухать, синеть. Боль стала сильнее", - говорит черкащанин Максим Савченко, который пострадал от гололеда.

На Прикарпатье дорожная техника работает круглосуточно . В Ивано-Франковске коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, но в социальных сетях люди возмущаются тем, что не видят результатов.

Автор: Фейсбук Скриншот комментариев из открытых страниц Фейсбук

Снегопад, который был накануне превратился в ледяной дождь. Впоследствии на асфальте образовалась ледяная корка. Она невидима и несет опасность для транспорта. Для уборки снега задействовали всю коммунальную технику и рабочих.

Из-за непогоды ДТП, пробки и увязшие в снегу машины встречались во всех городах Украины.

По состоянию на утро 12 февраля во Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях снежит. В Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Cумський областях - местами небольшой снег с дождем.