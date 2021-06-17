Суд завершил заслушивать все доказательства по делу MH17

Дело MH17: заслушали все доказательства. Фото: Reuters

В окружном суде Гааги, который рассматривает дело о сбитии рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, завершили демонстрацию всех доказательств.

Судьи сообщили, что придают большое значение записям телефонных разговоров между боевиками, а также данным операторов сотовой связи, поскольку позволяет установить местонахождение лиц, привлеченных к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук" и его применения, сообщает нидерландское информагентство NOS.

Во время заседание 17 июля подробно обсудили роль Игоря Гиркина по делу, которое прокуратура Нидерландов считает значительным, учитывая перехваченные разговоры. Считается, что он был активно был вовлечен в "заказ" и транспортировки "Бука".

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Подозреваемые Олег Пулатов и Сергей Дубинский заявили, что записи разговоров не могут быть достоверными по ряду причин, но сторона обвинения привела доказательства правдивости записей.