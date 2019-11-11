Суд разрешил окончательно ликвидировать УПЦ КП

Владыка Филарет уже не является действующим руководителем Патриархии. ФОТО: unian.ua

Апелляционный суд Киева разрешил продолжить ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви.

Сообщила об этом Религиозная правда.

"Ликвидация Патриархии Киевского Патриархата уже идет. Есть ликвидационная комиссия и ее председатель — митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн (Яременко). Фактически сегодня судом было признано то, что владыка Филарет уже не действует руководителем Патриархии, а все ликвидационные действия должен осуществлять именно ликвидатор Иоанн Черкасский", — отметил представитель Министерства культуры.

До этого дело по ликвидации УПЦ КП находилось в подвешенном состоянии из-за исков в Окружной админсуд, которые подавали юристы владыки Филарета. Сейчас все разблокировано, что дает возможность окончательно завершить процесс ликвидации.

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Запись о прекращении существования Украинской автокефальной православной церкви "путем присоединения к Киевской митрополии Украинской православной церкви была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц в конце июля этого года.