Суд арестовал мужчину за развращение несовершеннолетних

Полицейские разоблачили мужчину в преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Фото: Reuters

На Харьковщине, Красноградский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетних мальчиков.

Сейчас задержанному выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 50 000 гривен. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Харьковской области.

"Полицейские разоблачили 47-летнего мужчину в преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть. Злоумышленник регистрировался под видом молодого парня, знакомился с юными пользователями и налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время он постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

"Полицейские устанавливают возможных жертв обидчика и обращаются ко всем гражданам с просьбой немедленно сообщать любую информацию по этому поводу по телефону 102 или другим удобным для вас способом", - отметили в полиции.

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