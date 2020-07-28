Харьковские предприниматели провели ряд пикетов в Киеве, чтобы избежать международного скандала вокруг строительства дороги через "Барабашово".

Строительство дороги через «Барабашово» спровоцировало митинг под офисом Зеленского. Фото: kh.depo.ua

Как передает Depo.Харьков со ссылкой на "112 канал", сегодня, 28 июля, в акциях протеста, которые прошли под Офисом президента Украины, под зданиями Генпрокуратуры и посольства Турецкой Республики, приняли участие около 100 предпринимателей и жителей Харькова.



Участники акций протеста заявили, что к крайним мерам их подтолкнули "незаконные действия городских чиновников, которые с многочисленными нарушениями законодательства продолжают строительство скандальной дороги через территорию торгового центра "Барабашово". Ни массовое возмущение людей, ни акции протеста на месте строительства, ни многочисленные обращения в органы Нацполиции не смогли остановить произвол. Более того, отмечают участники акции протеста, городские власти окончательно перешли черту и нанимают на защиту незаконного строительства спортсменов, которые бьют активистов.



Пикетчики требовали от органов государственной власти "прекратить незаконное строительство дороги", обеспечить проведение всех предусмотренных законом экспертиз и исследований", а также наказать виновников, действия которых привели к нынешним многочисленным нарушениям. Также люди призвали обратить внимание на вопиющее бездействие полиции, "а, порой, и откровенное "покрывание" действий молодых людей спортивного телосложения, которых нанимают строители дороги для силовой поддержки незаконного строительства".



Отдельно предприниматели обратили внимание на то, что действия харьковских чиновников могут стать причиной международного скандала, поскольку городской совет "вовлек в незаконное строительство" зарегистрированную в Турецкой Республике компанию. Предприниматели убеждены, что участие в незаконном строительстве и использование силовых методов давления на несогласных может существенно пошатнуть имидж других турецких компаний, которые уже много лет работают, в частности, и с предпринимателями ТЦ "Барабашово".



"Вынуждены констатировать, что городская власть Харькова и, особенно, Харьковский городской голова Геннадий Кернес уже длительное время пренебрегают нормами закона, творят произвол и полностью пренебрегают мнением харьковчан. Многочисленные уголовные дела, разоблачения коррупционной деятельности чиновников, протесты жителей города – все сходит с рук "хозяевам города". Последней каплей, наполнившей наш бокал терпения, стала очередная строительная авантюра Геннадия Кернеса под лозунгом "Любить Харьков, работать для людей". Мы не дадим проложить скандальную дорогу через "Барабашово" на крови десятков тысяч харьковчан. Искренне надеемся, что руководство страны станет на сторону десятков тысяч простых людей, а дипломаты найдут нужные аргументы, чтобы не дать местным "дельцам" испортить международные отношения, которые создавались годами", - прокомментировали акцию протеста организаторы.



По результатам пикетов их участники передали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Украины Ирине Ыенедиктовой и Чрезвычайному и Полномочному послу Турецкой Республики в Украине Ягмуру Ахмету Гелдере.





Напомним, что Харьковский городской совет принял решение построить новую дорогу, которая проходит через торговый центр "Барабашово". Работы начались в июле 2020 года. На месте строительства уже произошел ряд конфликтов между предпринимателями и лицами, которые проводили работы или защищали строительную технику.