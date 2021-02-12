Страну скуют затяжные морозы

Ослабление морозов ожидается с 22 февраля. Фото: pixabay.com

Похолодание, которое в ближайшие сутки охватит практически всю территорию Украины, продержится до 20-21 февраля.

Снегопадов и ледяных дождей в ближайшее время не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

13-14 февраля лишь в отдельных районах возможны остатки периодического снега. На дорогах гололед.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -10...16°С, днем -5...11°С. В Крыму и на Закарпатье только днем +2...-2°С.

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Завтра будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным и со штормовыми порывами.

В Киеве на выходных тоже холодно. Ночью столбики термометров опустятся до -12...14°С, днем -7...10°С. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, однако без серьезных осадков.

На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов ожидается с 22 февраля.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники, как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.