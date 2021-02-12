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пятница, 12 февраля 2021 13:31

Китайский Новый год: чем задобрить рогатый символ года
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Новый год по восточному календарю считается важнейшим праздником Китая и стран Восточной Азии. В этом году он приходится на 12 февраля. В КНР его еще называют праздником весны. По традиции, каждый год называется в честь одного из 12 животных китайского зодиака. Наступил год Быка.

Празднование Китайского Нового года отмечается по специальному лунному календарю. 1-й день праздника приходится на второе новолуние, фаза Луны, после зимнего солнцестояния. Каждый год выпадают разные даты празднования: от 12 января и до 19 февраля.

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Фото: Reuters

В Китае происхождение этого праздника восходит к древним временам и приобрело нынешние формы и символизм благодаря мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в обществе. В быту название китайского Нового года Чунь Цзе еще называют Нянь. По легенде, это ужасающее чудовище, жившее в древнем Китае на дне моря. Раз в год монстр выплывал наружу и врывался в поселение, где ел скот и уничтожал жизни людей. Крестьяне боялись его и перед Новым годом покидали свои жилища, прячась от страшного зверя. Однажды в деревню пришел немощный человек, чтобы выгнать Няня из деревни навсегда. Оказалось, что чудовище боится пламени, громкого шума и красного цвета.

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С тех пор накануне Нового года все жители наклеивают на свои двери красные надписи, зажигают огни, веселятся и стараются не спать всю ночь. В этот праздник за одним столом собирается вся семья. На столе обязательно должны быть мясные и рыбные блюда, много риса, а также цзяоцзы – традиционные китайские пельмени. На праздник китайцы ходят в гости к друзьям, даря хозяевам мандарины, которые считаются символом финансового достатка.

Празднования продлятся 16 дней. И хотя пандемия наложила на торжества ряд ограничений, праздник сопровождается активными гуляниями и карнавалами с традиционным использованием фейерверков, которые являются неотъемлемыми атрибутами праздника.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.

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