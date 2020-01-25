Концерт и драконы: как во Львове отмечают Китайский Новый год

Фото: УНИАН

Во Львове отмечают Китайский Новый год.

На площади Рынок в центре города началось празднование, сообщает УНИАН.

Гостей города угощали традиционными китайскими пельменями и лапшой с овощами. Кроме пельменей на сковороду бросают составляющие лапши с овощами.

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Для гостей устраивают концерты и парад двадцатиметровых драконов.

Китайский Новый год считается самым важным праздником Китая и стран Восточной Азии, который отмечается сегодня, 25 января. Крыса открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первым предстала перед Буддой и удостоилась чести открывать календарь. На Востоке она является символом богатства, чистоты, благополучия и добродетели.