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пятница, 12 февраля 2021 13:29

В Киеве эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали убирать снег

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В Киеве эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали убирать снег
Водителей просят не пользоваться автомобилями, чтобы была возможность убирать снег. Фото: "Українська правда"

За 3 дня в Киеве эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали расчищать снег.

"Я еще раз обращаюсь к водителям: если вам нужно по делам, пользуйтесь общественным транспортом, не выезжают в город частными авто! Чтобы снегоуборочная техника могла быстрее и эффективнее убирать заснеженные улицы и проезды", - написал мэр Виталий Кличко в Telegram.

Всего на улицах столицы работают более 470 единиц спецтехники. Они вывозят снег и обрабатывают дороги посыпочными материалами. Почти 500 коммунальщиков вручную расчищают дворы, тротуары и остановки общественного транспорта.

За минувшие сутки досыпала 10 см осадков. В предыдущие дни выпало 35 см снега.

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Прошлой ночью из Киева вывезли более 1,7 тыс. т снега.

12 февраля из-за плохой погоды 2 поезда едут с опозданием. Задерживаются поезд №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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