Штепу отправили под ночной домашний арест

Ночной домашний арест продлили до 29 мая. Фото: Facebook

Суд продлил ночной домашний арест экс-мэру Славянска и действующему депутату местного горсовета от Партии мира и развития Нели Штепе.

Арест продлен до 29 мая. Об этом сообщает ее адвокат Александр Шадрин.

Бывшая мэр Славянска должна быть дома с 22:00 до 5:00.

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Стоит отметить, что Штепу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

13 июля 2014 Нелю Штепу арестовали. А в сентябре 2017 года суд отправил экс-мэра Славянска под домашний арест. В прошлом году по решению Европейского суда по правам человека Неля Штепа получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.