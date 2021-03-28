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воскресенье, 28 марта 2021 23:53

Степанов рассказал, есть ли у него куртка за 620 000 гривен

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Степанов рассказал, есть ли у него куртка за 620 000 гривен
Ранее внефракционный народный депутат Гео Лерос на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству спрашивал у Степанова о куртке. Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал информацию о том, что у него есть куртка, стоимость которой может составлять 620 тысяч гривен, "полным абсурдом".

"Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские деньги. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд", - заявил Степанов в интервью "Радио Свобода".



Ранее внефракционный народный депутат Гео Лерос на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству спрашивал у Степанове о куртке.

"Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней, или нет?" - спросил Лерос.

В ответ Степанов сказал, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопрос. В то же время он призвал Лероса воздержаться от распространения различных фейков, в том числе касающихся вакцин и борьбы с COVID-19, поскольку за этим стоит жизнь "конкретных людей".

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