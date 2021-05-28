Стартовало ВНО по математике

Сегодня в Украине проходит внешнее независимое оценивание по математике. Предмет является одним из наиболее популярных, участие в тестировании примут 369 тыс. человек.

В этом году тест ВНО по математике поделили на два уровня - стандартный и профильный. Тесты будут отличаться количеством заданий, временем на их выполнение и проходить в разных аудиториях. Участники тестирования, которые планируют поступать в вузы, будут сдавать тест профильного уровня, сообщает Министерство образования и науки. Те, кто не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут принять участие во внешнем оценивании, тест по которому будет содержать задания только стандартного уровня.

"Сертификационная работа уровня стандарт состоит из 28 заданий различных форм, на выполнение которых будет отведено 150 минут. При определении результатов участники этого тестирования получат только оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста уровня стандарта, равно 50 баллам. Тест же профильного уровня состоит из 34 заданий различных форм, на выполнение которых участникам будет отведено 210 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста, равно 67 баллам", - говорится в сообщении.

Что нужно иметь с собой на тестировании:

- приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате;

- две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

- бутылку с питьевой водой без этикетки;

- средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Вещи, не предусмотренные процедурой внешней оценки, участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Автор: mon.gov.ua

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21 мая началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первое тестирование было по химии. На него зарегистрировались 12,7 тыс. человек, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.