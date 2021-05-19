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Как карантин повлияет на школьные выпускные

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Как карантин повлияет на школьные выпускные
Дополнительных запретов в Киеве не вводили. Фото: pixabay.com

В этом году выпускные в школах не запрещены, но попадают под соответствующие ограничения карантинных зон.

Учебным заведениям разрешено самостоятельно определять формат проведения подобных мероприятий, рассказал начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко, пишет "Сегодня".

"Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и ограничений, которые накладывает Госкомиссия по ТЭБ и ЧС. Ситуация улучшается, но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне", - объяснил он.

В столичной горгосадминистрации рассказали, что дополнительных запретов в Киеве не вводили. КГГА рекомендует выдать выпускникам документы до определенных сроков.

"Поскольку государство гарантирует учебным заведениям автономию, в том числе в организационных вопросах, школы самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника. Но с учетом эпидемической ситуации в столице и с обязательным соблюдением противоэпидемических мер", – рассказала замдиректора департамента образования и науки Елена Батечко.

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В пятницу, 21 мая, стартует основная сессия ВНО. Продлится она до 15 июня. Первый предмет, который будут сдавать выпускники, - химия.

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