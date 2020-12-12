Стала известна судьба новогодних игрушек с логотипом армии РФ

После скандала на Клавдиевской фабрике новогодних игрушек партию украшений с логотипом армии РФ ликвидировали.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ из СБУ.

"На указанный в запросе факт сотрудники СБУ совместно с работниками Национальной полиции отреагировали в соответствии с действующим законодательством. Продукция с российской символикой уничтожена производителем", - говорится в ответе.

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5 декабря стало известно, что Клавдиевская фабрика елочных украшений, расположена в Киевской области, производит игрушки с логотипом армии России и имеет представительство в Российской Федерации. Объяснили это отсутствием заказов.

Позже руководитель фабрики Павел Гукас попросил прощения у украинцев за инцидент.