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среда, 10 марта 2021 19:20

Срочно обустраивают госпиталь для больных коронавирусом

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Срочно обустраивают госпиталь для больных коронавирусом
В Ивано-Франковске не хватает мест для больных. Фото: Reuters

В Ивано-Франковске в поликлинике обустраивают дополнительный госпиталь для больных коронавирусом.

Город входит в красную зону, написал мэр Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Facebook

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. На базе Городской поликлиники №2, которая на улице Длинная, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал он.

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Марцинкив добавил, что сейчас ежедневно выписываются по 25-30 человек. Обращаются с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов.

На Ивано-Франковщине за последние сутки обнаружили 400 случаев заражения коронавируса, 16 человек умерли. В местных больницах не хватает мест для госпитализации, говорится в сюжете ТСН. Больных, которые могут долечиваться дома, экстренно выписывают.

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