Специально для тех, кому "по-русски удобнее". Пакистанец-таксист показал пример владения украинским

Видео получило положительную реакцию пользователей Facebook.

Выходец из Пакистана по имени Мудассир, который работает водителем такси в Украине, показывает пример владения украинским языком. Видео опубликовал блогер Сергей Иванов, который воспользовался услугой такси.

"Вы хорошо говорите на украинском", - сказал Иванов водителю.

"Стараюсь говорить. Украинка - жена", - ответил мужчина.

"Видео специально для тех, кто "мне по-русски удобнее".

Я не знаю точно, находится ли в прямой причинно-следственной связи идеальная чистота внутри салона с владением украинским, но что-то мне подсказывает, что да.

Ведь если ты уважаешь себя, ты уважаешь и комфорт других, и страну, которая тебя любезно встретила. Более того, если это Родина твоей любимой. Мое уважение таким гостям", - написал блогер.

Видео получило положительную реакцию пользователей Facebook.

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25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.