Спасли пенсионерку, которая две недели пролежала в болоте

У пострадавшей диагностировали общее переохлаждение и истощение. Фото: Nearyou

В Ивано-Франковской области спасли пожилую женщину, которая две недели пролежала в болоте.

Пенсионерка исчезла еще 10 июня: пошла на сельское пастбище и не вернулась домой. Женщину несколько дней с использованием квадрокоптера разыскивали полиция и спасатели, однако отыскать ее тогда не получилось. Об этом сообщает Галка.

Нашел женщину местный рыбак в заболоченной местности вблизи села Мариямполь. Пострадавшую доставили в Галицкую центральную райбольницу, у нее диагностировали общее переохлаждение и истощение.

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"Женщина в сознании, хотя она поступила к нам с давлением 40 на 10, а сейчас уже 120/80. Показатели анализа крови в норме. Также в нее возрастные изменения - церебральный атеросклероз", - сообщила заместитель главного врача Галина Борецкая.

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