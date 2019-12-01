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воскресенье, 01 декабря 2019 15:08

Спасатели вытащили оленя из льда
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Спасатели вытащили оленя из льда
Фото: ДСНС України
Спасатели вытащили оленя из льда
Спасатели вытащили оленя из льда
Спасатели вытащили оленя из льда

Иванковские спасатели вместе с рыбаками и сотрудниками фермерского хозяйства "Эко Хаус" вытащили оленя из замерзшего озера

Для того, что извлечь оленя со льда, животное сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного, сообщают в ДСНС Украины.

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Пока неизвестно, как животное попало в воду. Реабилитацию после ледяного купания олень будет проходить в фермерском хозяйстве.

В конце ноября в желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда нашли 7 кг мусора.

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