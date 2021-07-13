Спасатели предупреждают о страшной непогоде: каким регионам не повезет

На Украину надвигается непогода. Фото: pixabay.com

Чрезвычайники предупреждают украинцев о приближении грозы, в южных, центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Также 14-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"После сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. В горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней", - сказали в ДСНС Украины.

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Кроме того, сегодня на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м.

Житомиром 12 июля пронесся мощный ураган. Ливень затопил улицы. Ураганный ветер повалил деревья. Градом оборвало электрические провода, сообщает Житомирский горсовет. Во многих районах до сих пор нет света. В результате стихии пострадал один человек, на которого упало дерево. Пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали.