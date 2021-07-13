Выкорчеванные деревья и затопленные улицы: ураган наделал бед в Житомире

Житомиром 12 июля пронесся мощный ураган. Ливень затопил улицы. Ураганный ветер повалил деревья.

Градом оборвало электрические провода, сообщает Житомирский горсовет. Во многих районах до сих пор нет света.

В результате стихии пострадал один человек, на которого упало дерево. Пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали.

На улице Параджанова ветер сломал опору. Кое-где деревья падали на припаркованные машины. Из-за непогоды транспортное сообщение не работает по привычному графику.

С последствиями ураганного ветра уже борются коммунальные службы.

Фото: facebook.com/Oksana Trokoz

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Во Львовской и Ивано-Франковской областях в реках ожидается поднятие уровня воды на 1 м. В результате возможны формирования локальных селевых потоков. В горных районах существует угроза оползней. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.