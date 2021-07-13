 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 279
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 612
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 4491
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 369
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 783
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 603
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 5949
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3970
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 684
Фото
Все фото
8
6
9
9
6
Выкорчеванные деревья и затопленные улицы: ураган наделал бед в Житомире
Выкорчеванные деревья и затопленные улицы: ураган наделал бед в Житомире
&quot;Первый экспонат выменял на мешок муки&quot; - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото
На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
Инстаграмная локация: на карпатской горе поставили гигантские качели
Инстаграмная локация: на карпатской горе поставили гигантские качели
Видео
Все видео
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
Вспыхнул во время зарядки: электрокар сгорел дотла за считанные минуты
Вспыхнул во время зарядки: электрокар сгорел дотла за считанные минуты
Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы
Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 837
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 972
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1440
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 630
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2592
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
10 Просмотров: 1368
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
вторник, 13 июля 2021 08:35

Выкорчеванные деревья и затопленные улицы: ураган наделал бед в Житомире
8

  Комментировать

Житомиром 12 июля пронесся мощный ураган. Ливень затопил улицы. Ураганный ветер повалил деревья.

Градом оборвало электрические провода, сообщает Житомирский горсовет. Во многих районах до сих пор нет света.

В результате стихии пострадал один человек, на которого упало дерево. Пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали.

На улице Параджанова ветер сломал опору. Кое-где деревья падали на припаркованные машины. Из-за непогоды транспортное сообщение не работает по привычному графику.

С последствиями ураганного ветра уже борются коммунальные службы.

Фото: facebook.com/Oksana Trokoz

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали последствия страшной непогоды на Закарпатье

Во Львовской и Ивано-Франковской областях в реках ожидается поднятие уровня воды на 1 м. В результате возможны формирования локальных селевых потоков. В горных районах существует угроза оползней. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выкорчеванные деревья и затопленные улицы: ураган наделал бед в Житомире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

Музыканты собрали миллионы на еду африканцам

"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 16632
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 2 Просмотров: 11817
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 6462
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
8
 Просмотров: 5949
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 4491
Другие регионы
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
6
 Просмотров: 783
Задержали иностранца-мошенника, который сбежал из зала суда
Задержали иностранца-мошенника, который сбежал из зала суда Просмотров: 333
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
 1 Просмотров: 1179
На литейном предприятии взорвалось оборудование. Спасают двоих мужчин
На литейном предприятии взорвалось оборудование. Спасают двоих мужчин Просмотров: 423
Назначили главу Ивано-Франковской ОГА. Что о ней известно
Назначили главу Ивано-Франковской ОГА. Что о ней известно Просмотров: 567
Больше всего комментируют
29
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
10
Росія вмерла
3
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
3
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
2
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Голосов: 594
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть