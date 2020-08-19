Спасатели предостерегают от погодной опасности в Карпатах

На 19 августа объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине 19 августа.

Сегодня на западе Украины будут наблюдаться грозы и ливни. Днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди (I уровень опасности), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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На всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на Второго Спаса - таков и Покров (14 октября).