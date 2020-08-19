Спасатели предостерегают от погодной опасности в Карпатах

Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине 19 августа.
Сегодня на западе Украины будут наблюдаться грозы и ливни. Днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди (I уровень опасности), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Спаса над Украиной сойдутся 2 циклона
На всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.
19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на Второго Спаса - таков и Покров (14 октября).
×
Комментарии