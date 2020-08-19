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среда, 19 августа 2020 08:54

Какой Спас, таков январь: какой будет погода 19 августа

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Какой Спас, таков январь: какой будет погода 19 августа
Какая погода 19 августа. Изображение: Версии

В среду, 19 августа, в Украине будет жарко, лишь на западе пройдут дожди с грозами.

На востоке без осадков, температура ночью до 14 °, днем ​​до + 32 °. В южных регионах - переменная облачность. Ночью температура до + 15 °, днем ​​до + 33 °, пишет УНИАН.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до 15 °, днем ​​до + 28 °.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 13 °, днем ​​до + 32 °. В центре без осадков, температура ночью до 15 °, днем ​​до + 33 °.

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По народному прогнозу, 19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Какой второй Спас, таков январь. Какой день на второго Спаса - такой и Покров (14 октября).

В этот день в церковь несут венки из ржи, яблоки, груши, сливы, абрикосы и виноград. На полях украшают лентами последние несобранные колоски. Окропляют вспаханную землю на полях святой водой.

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Дата
19
августа

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