Создали сводный батальон Нацполиции для укрепления обороны городов

Создали сводный батальон Нацполиции для обороны Киева. Фото: Reuters

Чтобы укрепить оборону украинских городов, в частности, Киева, создали сводный батальон Нацполиции.

На днях было принято такое решение. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио НВ".

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"Он будет выполнять задачи, прежде всего, по борьбе с возможными десантами противника, помогать перекрывать прорывоопасные направления, а также выполнять другие поручения Командующего сил обороны Киева", - отметил Енин.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.