Создали необычную "автомобильную" елку

Елку строили 3 часа. Фото: pixabay.com

Местные водители города Львов создали елку из автомобилей.

Акцию провели возле стадиона "Арена Львов" в рамках флешмоба "Автомобильная елка", сообщает "Дело".

Для создания огромной фигуры потратили около 3 ч., а завершили ее строить в 17:00, рассказал организатор Владимир Москалюк.

"Мы учли все ошибки и надеемся в следующем году поставим рекорд, но для этого нужна ваша помощь. Обещаем подготовиться лучше и сделать для вас незабываемый праздник", - сказал он.

Главную елку Украины признали одной из лучших в Европе. В этом году на Софийской площади установили искусственное дерево, но высшее за последние годы.