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"Создали институционального мутанта" - эксперт про систему власти в Украине

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&quot;Создали институционального мутанта&quot; - эксперт про систему власти в Украине
Олег Рыбачук: Есть искаженное представление про ветви власти. Фото: Тарас Подолян

15 января в интернете появилась аудиозапись, на котором премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. Но эта спецоперация провалилась.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит Олег Рыбачук, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и руководитель общественной организации "Центр совместных действий".

"Записывали месяцами, а накопать смогли только это. Работали против власти в широком смысле. Но история не дотягивает даже до уровня серьезного скандала.
Есть искаженное представление про ветви власти. Что руководитель правительства должен быть экономистом или финансистом - сугубо украинское восприятия. Канцлер Германии Ангела Меркель или премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ими не являются.
Еще один миф - эффективный депутат пишет много законопроектов. В развитых странах их подает правительство, чтобы внедрять определенную политику. А парламентарии, представляющие различные группы и регионы, обсуждают, чтобы эта государственная политика была эффективна", - считает эксперт.

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По его словам, в мире нет и такого понятия, как парламентско-президентская республика.

"Может быть либо первое, либо второе. А мы создали институционального мутанта и более 20 лет удивляемся, почему он не работает.
Записи Гончарука продемонстрировали еще одну проблему. Премьером должен становиться лидер партии, выигравшей выборы. Тогда подковерные игры были бы не нужны ", - добавляет Олег Рыбачук.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком читайте в журнале "Країна" от 30 января.

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