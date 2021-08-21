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суббота, 21 августа 2021 01:05

Советскую инсталляцию перенесли с Аллеи Героев Небесной Сотни и поставили под охрану
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Советская инсталляция теперь на Майдане
Советская инсталляция теперь на Майдане
Советская инсталляция теперь на Майдане
Советская инсталляция теперь на Майдане

Инсталляцию, которую "Национальный корпус" демонтировал на улице Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан.

Декорации и предметы мебели в советском стиле оградили. Их охраняет полиция, сообщает УНИАН.

На Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Но теперь те же экспонаты (советская мебель, телевизор и т.д.) можно наблюдать на Майдане.

Место установки ограждено металлическим забором и охраняется полицией.

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17 августа стало известно, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса",после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.

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