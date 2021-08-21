Советскую инсталляцию перенесли с Аллеи Героев Небесной Сотни и поставили под охрану

Инсталляцию, которую "Национальный корпус" демонтировал на улице Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан.

Декорации и предметы мебели в советском стиле оградили. Их охраняет полиция, сообщает УНИАН.

На Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Но теперь те же экспонаты (советская мебель, телевизор и т.д.) можно наблюдать на Майдане.

Место установки ограждено металлическим забором и охраняется полицией.

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17 августа стало известно, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса",после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.