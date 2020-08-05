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четверг, 06 августа 2020 00:29

Сообщили, сколько средств работники прислали в Украину с начала года

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  По сравнению с 2019 годом объемы переводов выросли на 26,2% - НБУ. Фото: Reuters
По сравнению с 2019 годом объемы переводов выросли на 26,2% - НБУ. Фото: Reuters

В январе - июне 2020 году объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за рубежа составил $ 5365 млн дол.

При этом, из Украины за границу переслали $ 246 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"Мы проанализировали переводы через системы перевода средств. То есть без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения. Так, $ 1187 млн ​​долл. Или более пятая часть от всех поступлений - именно столько отправлено в Украине в следующим образом. Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 ", - говорится в сообщении.

Средняя сумма одного перевода в Украине выросла на 5,4% - с 355 до 374 долл. В то же время, средняя сумма перевода за границу - 212 млн долл.

  По сравнению с 2019 годом объемы переводов выросли на 26,2% - НБУ. Фото: НБУ
По сравнению с 2019 годом объемы переводов выросли на 26,2% - НБУ. Фото: НБУ

"По сравнению с аналогичным периодом 2019 объемы выросли на 26,2%. Этот популярный способ обеспечил более четырех пятых от всех частных переводов из Украины. На 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: $ 462 долл. По сравнению с $ 358 долл. в первом полугодии прошлого ", говорится в сообщении.

По данным НБУ, в Украине больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии. При этом, с Украины больше всего прислали в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

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"Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем: • NovaPay (платежная организация ООО" ПОСТ ФИНАНС ") - 45,12% переводов в пределах Украины; • Почтовый перевод (платежная организация ПАО" Укрпочта ") - 21,42 % переводов в пределах Украины; • Финансовый мир (платежная организация ООО "Украинская платежная система") - 11,89% переводов в пределах Украины ", - сообщили в НБУ.

  По сравнению с 2019 годом объемы переводов выросли на 26,2% - НБУ. Фото: НБУ
По сравнению с 2019 годом объемы переводов выросли на 26,2% - НБУ. Фото: НБУ

Как отмечается, с начала лета денежные переводы в Украину сократились на 8,5%.

Стоит отметить, что в течение 2019 украинцы перевели 12 млрд долл. В этом году ожидалось, что сумма переводов будет значительно меньше.

Объем продаж населением наличной валюты в июле 2020 превысил уровень докарантинного февраля на 5,9%. Украинцы продали $1,54 млрд. Объем покупки отставал от февральского показателя на 13,4% и составил $1,32 млрд.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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