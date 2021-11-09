Солнце светит, но не греет: в Украину идут осенние морозы

Завтра ночью в Украине будет звездно и морозно. А днем - солнечно и холодно.

Антициклон оставит без осадков большинство стран Европы, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Дожди пройдут лишь на Средиземноморье.

"Температура воздуха в Украине ближайшей ночью напомнит о зиме. Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы упадут до 3-8 градусов мороза", - написала она.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Завтра днем мороза не будет, однако все равно будет холодно, +3...8°С. В южной части и на Закарпатье - на несколько градусов теплее.

В Киеве 10 ноября предполагается сухая и солнечная погода. В то же время температура завтра днем максимально составит +3...5°С. Ближайшей ночью холодный воздух арктического происхождения принесет в столицу мороз до -3...6°С.

"Днем придет пора стереотипа: солнце светит, но не греет. И о стереотипах. Часто слышу, мол, сегодня в Москве похолодало, завтра похолодает и у нас. Когда из районов Арктики прорывается холодный воздух, он приходит с северо-востока. На его пути попадаются разные города и села, поэтому такой стереотип некорректен и смешон", - добавила синоптик.

Автор: facebook.com/tala.didenko

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.