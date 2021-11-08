Карпаты засыпало снегом: в горах ударил мороз

В Карпатах снова выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

Северо-западный ветер достигает 5-6 м/с, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:45 8 ноября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -2°С, облачно", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 В Карпатах снова заснежило

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А вот в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.