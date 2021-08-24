Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины

24 августа Украина празднует 30-летие со дня провозглашения Независимости. За эти годы более 60 украинцев попали в Книгу рекордов Гиннеса.

История Национального реестра рекордов Украины началась с хобби основателя организации Валентина Щербачева, который собирал информацию об уникальных достижениях граждан. Теперь с его помощью государство имеет свою Книгу рекордов, рассказала руководитель НРР Лана Ветрова.

Gazeta.ua подготовила подборку самых масштабных украинских рекордов за 30 лет Независимости.

1992

Электрослесарь Виталий Макаренко совершил первый пеший поход из Донецка в Киев. За 18 дней он похудел на 18 кг, прошел 750 км.

Автор: esu.com.ua Спортсмен Сергей Бубка

1993

Украинский спортсмен Сергей Бубка установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении среди мужчин - 6 м 15 см. Бубку внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Его достижения смог превзойти француз Лавиллени только в 2014 году.

Легенда спорта Бубка является членом наблюдательного совета Национального реестра рекордов. Нашим спортсменам есть на кого равняться.

1994

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Сергей Бубка установил больше всего мировых рекордов в легкой атлетике - 35 - между 1984 и 1994 годами. Его достижения отметили в Книге рекордов Гиннеса.

Рекорд вошел в историю мирового спорта. Долгое время его не могли превзойти, однако удалось. В этом призвание рекордов - не нужно бояться, что тебя превзойдут. Надо гордиться, что за тобой идут и на тебя равняются. Хуже, когда номинация не развивается.

1995

Самую большую в мире коллекцию предметов культуры туалета собрали киевляне Марина и Николай Бондаренко. Ее можно увидеть в отделах Киевского национального музея туалета. Всего в коллекции 524 экспонатов.

Если человек устанавливает такой рекорд - значит это для него важно. Рекорд должен иметь три важных параметра - числовое определение, уникальность и труднодоступность - любой в любое время не может его повторить. Коллекция интересная и всегда поднимает настроение.

1996

Самой старой постоянной базой Антарктики стала станция "Академик Вернадский". Именно в 1996 году ее передали Украине британские ученые. Ее основали в 1934 году под названием "Фарадей".

На Вернадского устанавливают много рекордов. Каждое открытие - новое уникальное достижение. Мы не потеряли научный потенциал Украины. У нас есть категория "Наука и технологии". Она содержит меньше всего рекордов, но они самые престижные.

Автор: uinp.gov.ua Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк

1997

Леонид Каденюк стал первым космонавтом независимой Украины. Старт космического корабля "Колумбия" состоялся 19 июля. Каденюк принял участие в американских исследовательских миссиях. В полет его провожали Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Миссия продолжалась 15 дней 16 часов и 1 с.

Дружили с Каденюком очень длительное время. Гордимся таким достижением, он переходит из книги в книгу. Поддерживали связь фактического до последнего его дня. Сегодня развивать космическую отрасль могут только мощные государства, финансы которых позволяют это делать.

1998

Спортсменка Вита Павлыш установила рекорд Украины по толканию ядра - 21,69 м. Победу одержала на соревнованиях в Будапеште.

Легкоатлетов много в каждой книге. Это тот олимпийский потенциал, который всегда берет медали на играх. После каждой Олимпиады список украинских рекордов пополняется. Сколько бы ни было критики в отношении наших спортивных выступлений, мы можем говорить о все новых достижениях.

1999

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Дольше всего прожил на чердаке украинец Стефан Ковальчук - 57 лет. В сентябре 1999-го в возрасте 75 лет из-за смерти сестры, которая ухаживала за ним. Ковальчук скрылся от нацистов в 1942 году. В изоляции он остался, чтобы избежать призыва после победы над немцами в феврале 1944 года. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Гиннесс сохранил этот рекорд для украинцев и всего мира. Это те достижения, которые заставляют улыбаться. Книга рекордов Гиннеса именно поэтому и популярна, что ни одного человека не оставит равнодушным. Много рекордов, которые удивляют. Это хорошо, ведь показывает, какие разные бывают люди.

Автор: president.gov.ua Ан-225 "Мрія"

2000

Антонов Ан-225 "Мрія" является самолетом с самой большой стандартной максимальной взлетной массой в мире. Сначала его вес составлял 600 тонн. В 2000-2001 годах его поверхность укрепили, а масса увеличилась до 640 тонн.

"Мрія" отметилась во многих рекордах. Такими рекордами можно презентовать Украину как супердержаву, ведь это полет не только самолета, а и взлет государства с мощным научным потенциалом.

2001

Ярослава Магучих стала самой молодой женщиной-победительницей на соревнованиях Бриллиантовой лиги ИААФ по легкой атлетике 19 сентября. Она победила в прыжках в высоту в Дохе, Катар, в возрасте 17 лет 226 дней.

Категория "Самые молодые" всегда пользовалась большой популярностью. Ранее удивляло, когда устанавливают рекорды в юном возрасте, то сейчас не удивляет уже, когда достижения показывают дети. Все зависит от родителей, которые должны заниматься своим ребенком. Это добавляет малышам уверенности и воспитывает характер победителя.

2002

В Украине создали самую большую в мире печать из резинового штампа высотой 1,3 м и диаметром 1 м и весом 102,6 кг. Ее изготовили из дерева ореха, вишни и резины. Представили на премии Brand of Year в Киеве 6 июня 2002 года.

Украинцам очень нравится категория "Самие маленькие" и "Самые большие объекты". Всегда говорю, что не нужно гнаться за нестандартными размерами. Однако все равно из года в год подают огромные порции борща. Менталитет, пожалуй, такой. Лучше бы оригинально к этому подошли.

2003

В Украине высадили самое большое количество семян ячменя за 24 часа - 74 347 кг на площади 571,9 га. Мировой рекорд установили на ферме "Агро-Союз" в Синельниковом районе Днепропетровской области 23-24 апреля. Рекорд устанавливали на двух полях. Средняя скорость работы составляла 23,4 га/ч, использовали около 211 тонн удобрений.

Украина - это аграрное государство. Каждый год бьют рекорды, создают интересные объекты. К примеру, высеяли портрет Тараса Шевченка на поле или огромное изображение Тризуба.

2004

Первым человеком в СНГ, который осуществил самый длинный пробег в мире стал Олег Лебедев - 3100 миль. Он стал участником марафона с Шри-Чинмой в Нью-Йорк.

Философия Шри-Чинмоя настолько мощная, что мы до сих пор регистрируем рекорды, на которые он вдохновил. Его последователи есть во всем мире и в Украине тоже. Философия базируется на принципах, на которых стоит Национальный реестр рекордов: "Я могу". Это жизненный принцип, которого должен придерживаться каждый человек.

2005

Роман Павлык 5 августа в Финляндии установил мировой рекорд в прыжках в длину среди мужчин в классе F36 для спортсменов с ДЦП. Украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса.

У нас есть категория "Сила воли". В ней мы регистрируем достижения людей, которые научились со своими болезнями не только жить, но и устанавливать рекорды. Есть парень, который с ДЦП составил модели авто из спичек - колеса, двери, номерной знак - все работает.

Автор: nationalrecords.world Валентин Щербачев - спортсмен, журналист, основатель НРД первый в мире начал организовывать и проводить футбольные соревнования в горах

2006

Валентин Щербачев организовал рекордную 25-ю экспедицию из Киева в Гималаи. Участники поднялись на Эверест. И на высоте 5980 м провели "Малые Гималайские Олимпийские игры". Это был первое подобное мероприятие в мире.

Щербачев - человек, для которого нет ничего невозможного. Сегодня он является нашим президентом. Проподив также в Гималаях футбольные матчи, что тоже является уникальным достижением.

2007

Первая чемпионка Европы с поражением опорно-двигательного аппарата - Наталья Мудрик. Она заняла первое место на соревнованиях по пулевой стрельбе.

Наталья - уникальная женщина. В юном возрасте получила ранение при исполнении служебных обязанностей - задерживала правонарушителя. Получила инвалидность. Однако у нее неугомонный характер, который побуждает к новым подвигам. Освоила бисероплетение, спасла ребенка.

2008

Ялтинец Леонид Резниченко, которому по инвалидности врачи не рекомендовали перемещаться на дальние расстояния, отправился в пешее путешествие по Крыму. 10 дней мужчина ходил по бездорожью. Всего преодолел 520 км.

Будущим рекордсменам врачи часто говорят, что сделать что-то невозможно. Но они говорят: "Но я хочу доказать, что я могу это сделать".

2009

Пловец Максим Веракса стал рекордсменом мира и Паралимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин. Преодолел расстояние за 22,99 секунды в Рейкьявике, Исландия.

Ежегодно в плавании украинцы получают все новые рекорды. Меня поразила девушка София Федоренко, которая плавает только с помощью рук.

2010

10 сентября Максим Веракса побил мировой рекорд в комплексном плавании на дистанции 200 м в категории SM12 на Паралимпийских играх в Пекине. Его результат составил 2 мин 12,71 с.

У нас мало людей, которые установили рекорд и остановились. Звонят после этого и говорят, что готовы к новым свершениям. Рекорд дает мощный импульс к развитию.

2011

23 августа в 12:00 на "5 канале" к 20-летию Независимости Украины стартовало ток-шоу "Украинская Независимость". Самый длинный телемарафон вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Во время эфира обсудили более 30 тем, выступили почти 200 гостей, организовали телемосты с общественными деятелями, которые находятся за границей. Телемарафон продолжался непрерывно 52 ч.

В категории СМИ поразил также радиомарафон - работа трех ведущих в прямом эфире без перерыва в течение трех дней. Также устанавливали ко Дню Независимости. Рекордсменами стали львовские журналисты "Файного радио". Это показывает высокое профессиональное мастерство и компетентность.

Автор: http://knukim.edu.ua/ Песенный марафон организовал Михаил Поплавский

2012

Песенный марафон "Песня объединяет нас" попал в Книгу рекордов Гиннеса. Событие в прямом эфире транслировали Первый Национальный телеканал и телекомпания "Эра". Инициатором проекта стал Михаил Поплавский. Марафон длился 110 ч без перерывов. Стартовал 29 марта 2012 в 5:30 и закончился 2 апреля в 19:30.

Марафон проходил в присутствии судьи Гиннеса. Придерживались всех международных требований. Украине удалось превзойти рекорд Италии. Работали одновременно две сцены, чтобы не было заминок. Задействовали много людей, которые следили, чтобы не было перерывов. Мы получили очень высокую оценку, ни одного замечания не получили.

В этом году подписали соглашение с Книгой рекордов Гиннеса. Мы получили возможность работать с мировыми рекордами.

2013

В декабре установили исключительный рекорд - самое массовое исполнение гимна в истории Украины. Точное количество участников даже не пытались подсчитать, потому что пел Гимн Украины весь киевский Майдан. Обладателем рекорда считают народ Украины.

Это новейшая история. Считали количество людей на 1 кв.м. и количество квадратных метров всего.

2014

Михаил Иванчук сдал наибольшее количество донорской крови - 52 литра 0 (I) Rh (-), 115 раз. Первый раз Иванчук сдал кровь в 1988 году для раненых людей во время Спитакского землетрясения в Армении. После этого он не раз помогал во время чрезвычайных ситуаций, жертвовал кровь и для бойцов АТО.

Один из фундаментальных рекордов. Сдавал кровь не только на родине. Она спасла многих людей. Донор - это пожизненно. Он ведет правильный образ жизни, чтобы через кровь передавать здоровье другим.

2015

Украина вошла в Книгу рекордов Гиннеса как государство с наиболее равным обществом. Тогда разрыв между богатыми и бедными был самый маленький в мире. Измеряют с помощью коэффициента Джини.

Так сложились исторические обстоятельства. Но надеюсь, что будет возможность для Украины попасть в мировую историю с подобными рекордами.

Автор: facebook.com/VasylLomachenko Украинский боксер Василий Ломаченко

2016

Василий Ломаченко выполнил наименьшее количество боев за то, чтобы стать чемпионом мира по боксу - 7. Достиг рекорда между 12 октября 2013 года и 11 июня 2016 года. Украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Раздел спорта является крупнейшим в Национальном реестре. Он свидетельствует о том, что Украина - сильная нация. Алексея Новикова признали самым сильным человеком планеты, что доказывает мощь украинцев. Замечательная тенденция.

2017

По проекту Хаима Лютина в Киеве изготовили самую большую в мире серебряную скульптуру высотой 2,52 мы шириной 1,97 м. Изделие в виде меноры изготовил Яков Девидофф. Вес скульптуры составляет 56,6 кг.

В категории "Искусство" люди демонстрируют свою креативность. Иногда мы подаем рекорд, а Гиннесс не понимает, как это возможно. Например, подавали коллекцию изделий из яичной скорлупы или вышитые книги. "Что, каждую букву вышивать", - спрашивают.

2018

Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все страны мира. Мужчина побывал в 193-х странах ООН и еще, в дополнение, на 7 независимых территориях. Сертификат ему вручили в Чили в сентябре 2018 года на острове Пасхи - самом отдаленном от континентов населенном пункте планеты.

Хорошо, что успел к пандемии. Уже сегодня есть рекорд - наибольшее количество посещенных стран в период пандемии. Это была его мечта с детства. Желаю всем реализовывать желания.

2019

В Украине провели самую продолжительную в мире пресс-конференцию. Ее организовал президент Украины Владимир Зеленский. Без учета перерывов она длилась 14 ч 7 мин.

В то время такая коммуникация с журналистами была уникальной. Хочу, чтобы такой демократический и откровенный способ общения стал постоянной практикой. Это было не только трудно для президента. Для этого нужно иметь новый тип мышления, не бояться, что не так поймут, быть решительным.

Автор: nationalrecords.world Леонид Станиславский готовится к новым соревнованиям по теннису

2020

Старейшим действующим теннисистом в мире стал 97-летний Леонид Станиславский. Харьковчанин последние 30 лет участвует в теннисных соревнованиях. Он является бронзовым призером чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+. Также теннисист принимает участие в международных турнирах в Нидерландах, США и Хорватии.

У него есть мечта - прыгнуть с парашютом - мы это для него организуем. Рады, что Гиннесс признал рекорд Станиславского.

2021

Самым молодым фокусником в Украине стал 7-летний школьник Александр Загарий. Он уже демонстрировал зрителям 65 различных магических трюков на профессиональном уровне. Ему удается выполнять фокусы с огнем, светом и даже левитацией.

Мальчик действительно может удивить. В таком возрасте он уже стал финалистом шоу "Украина имеет талант". Украинские дети очень талантливы. Родители говорят, что Александр сам начал интересоваться этим и научился. Это уникальный ребенок.

Ко Дню Независимости фермеры в Винницкой области сделали на поле с горчицей большой герб Украины. Работу фермеров зафиксировали представители Национального реестра рекордов. Точные размеры пришлось вычислять с помощью дрона.