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четверг, 14 ноября 2019 15:29

Софийке Алгаш на пересадку костного мозга нужно 220 тысяч долларов

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Софийке Алгаш на пересадку костного мозга нужно 220 тысяч долларов
Софийке Алгаш на пересадку костного мозга нужно 220 тысяч долларов

6-летней Софийке Алгаш из города Ямполь Винницкой области нужна срочная пересадка костного мозга. У девочки врожденная мутация генов. Операция в клинике Израиля стоит $ 220 тыс.

"Доченька родилась с синим оттенком кожи. Врачи обвинили, что виновата я, потому что плохо тужилась. Но впоследствии обнаружили, что в Софии низкий уровень тромбоцитов. Поставили диагноз амегакариоцитарная тромбоцитопения. После соответствующего лечения все нормализовалось. Но за два месяца мы трижды попадали в областную детскую больницу. Тромбоциты поднимали, а они впоследствии падали. Врачи отметили: "Нужно поднимать иммунитет, или в пять лет вырезать селезенку", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Алгаш.

Семья обратилась в "Охматдет". Там ребенка пролечили, анализы пришли в норму.

"Дома мы принимали витамины и противовирусные. Дочь росла активной и энергичной. Так продолжалось четыре года. Однажды Софийке резко стало плохо. Попали в реанимация, врачи предполагали различные болезни. Все эти годы мы не знали точного диагноза. Тогда мы отправили в Америку анализ слюны Софии. Там установили, что у нее мутация генов крови. Ей нужна трансплантация костного мозга от неродственного донора. Нас согласилась принять израильская клиника. Стоимость трансплантации составляет 220 тысяч долларов. Для нашей семьи - это неподъемная сумма. Мы просим неравнодушных людей помочь спасти нашу доченьку", - говорит Оксана Алгаш.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7574 0001 3860, Алгаш Оксана Викторовна

Автор: Любов Карнарук
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14
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