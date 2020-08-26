Социологиня, станочница и инженерка: названия профессий отныне официально можно обозначить феминитивами

Новое правописание позволило обозначать профессию в кадровой документации феминитивом. Фото: Pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приняло изменения в Классификатор профессий. Отныне в кадровых документах можно указывать профессию феминитивом.

Соответствующий приказ обнародовали на сайте Минэкономики.

"По желанию пользователя, во время внесения записи о названии работы могут быть адаптированы для определения женского пола лица, которое выполняет соответствующие работы. Например, инженер - инженерка, станочник широкого профиля - станочница широкого профиля, социолог - социологиня", - говорится в приказе.

Ранее названия профессий обозначались в документации преимущественно в мужском роде, за исключением тех, что применяются только в женском. Например, доярка, нянька, горничная или швея.



Обозначать феминитивами профессии в кадровой документации стало возможным после утверждения новых правил правописания украинского языка в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свободная вакансия и внутренний интерьер - словосочетания, которые портят язык

Киевская молодежная библиотека открывает бесплатные курсы по украинскому языку.