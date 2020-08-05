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среда, 05 августа 2020 16:13

Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованием

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Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованием
Большинство вакансий в Украине низкооплачиваемые. Фото: pixabay.com

Официальная статистика зарегистрированных безработных в Украине держится на уровне 516 тыс. С начала карантина 54% украинцев нашли работу в сфере сельского хозяйства, ранее часть из них работали в торговле. Примерно половина всех безработных - это люди с высшим образованием. Такую тенденцию показали данные Госкомстата. Можно предположить, что в Украине высшее образование не гарантирует получение работы.

Проблема не в том, что нельзя найти какую-то работу, а в том, что большинство вакансий низкооплачиваемые, говорит руководительница отдела исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Людмила Черенько. Поэтому люди отказываются от таких вакансий. А работу с более высоким заработком не находят.

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По ее словам, тему с образованием можно разделить на две. Первая - о людях, которые действительно получили знания и диплом был официальным сертификатом этих знаний. И когда люди практически не учатся, а только получают диплом. Это стало признаком последних лет.

"Есть целый сегмент получателей дипломов без соответствующих знаний. И, к сожалению, это происходит и на уровне высшего образования, поскольку в обществе нет запроса на знания, а есть запрос на дипломы. Я ожидаю, что произойдет значительная трансформация и высшее образование будет менее нужным. Люди будут искать другие пути для получения квалификации и навыков", - говорит Людмила Черненко.

По ее мнению, за весь период независимости высшее образование было единственным фактором, который снижает риски бедности.

"Даже если человек не работает по полученной специальности, он имеет больше шансов заработать. Возможно, это можно объяснить лучшей адаптивностью. Образованные люди лучше реагируют на изменения, им легче ориентироваться в том же поиске работы, и, конечно, работодатели отдают предпочтение таким специалистам", - говорит эксперт.

Количество скрытых безработных - то был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость - в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.

По материалам НАН Украины
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