Школы Кременчуга будут ежемесячно платить адвокатам из окружения нардепа

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В Кременчуге Полтавской области журналисты обнаружили, что все 32 учреждения общего среднего образования - школы, лицеи и гимназии заключили соглашения по неконкурентной процедуре на предоставление адвокатских услуг на общую сумму почти 2 млн грн.

В соглашениях фигурирует одна фирма - Адвокатское объединение "Консалтинг групп", пишет издание "ТелеграфЪ".

Все учебные заведения являются отдельными юридическими лицами, имеют отдельные бухгалтерии и формально сами решают, что покупать. Однако в договорах всех школ, гимназий и лицеев указана стандартная сумма в 60 тыс. грн. Все учебные заведения заказали именно адвокатские, а не юридические услуги.

Это объясняется тем, что с апреля прошлого года закупочные пороги были снижены. Поэтому превышающие 50 тыс грн, должны проходить через тендерную процедуру, услуги до суммы 200 тыс грн. - через упрощенную закупку. Однако, есть исключения, в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках". К ним относятся, в частности, адвокатские услуги. Их можно закупать без тендера, по прямому договору.

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Поэтому все 32 соглашения с АО "Консалтинг групп" заключены без проведения тендеров. И это при том, что в департаменте образования города есть штатный юрист.

Руководитель и один из соучредителей адвокатского объединения - Юрий Гордиенко. Второй соучредитель - Евгения Деревягина. На парламентских выборах 2019 она была доверенным лицом кандидата в народные депутаты Юрия Шаповалова, который стал нардепом от партии "За будущее".

АО "Консалтинг групп" защищало в суде интересы правящей газеты "Автограф", которая вышла во время парламентской кампании с "чернухой" против Феликса Урина - конкурента Юрия Шаповалова на выборах.

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Именно это адвокатское объединение является "любимым" для всех кременчугских заказчиков таких услуг в 2021 году: с ним заключено более 50% договоров, текущая сумма которых превышает 3,5 млн грн. Среди клиентов АО "Консалтинг групп" также ряд коммунальных предприятий городские парки, которые являются отдельными юридическими лицами, Дорожное ремонтно-строительное управление и другие. Даже библиотеки, на которые в мэрии не хватает денег и их собираются сокращать, поукладалы сделки на суммы по 20 тыс. грн.

За три с половиной года деятельности АО "Консалтинг групп" заключила соглашений в рамках госзаказов на 6,48 млн грн.

Закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro, подписал президент Владимир Зеленский 29 июня. Закон также позволит провести без тендеров закупки работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Также тендеры теперь не нужны при модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Закарпатье, Одессе, Ровно и Херсоне. Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.