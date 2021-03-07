Сколько женщин служат в Нацгвардии

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 153
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1107
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1305
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 594
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1341
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2016
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3663
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 927
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1333
Фото
Все фото
7
4
7
3
3
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
&quot;Заборонено приймати ванну після десятої вечора&quot; – українка про життя в Швейцарії
"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Видео
Все видео
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 342
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 369
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 594
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 441
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 19:38

Сколько женщин служат в Нацгвардии

  Комментировать
Сколько женщин служат в Нацгвардии
В НГУ служат более 5,5 тыс. женщин. Фото: ngu.gov.ua

В рядах Национальной гвардии проходят службу и работают 5,5 тыс. женщин.

Более 360 занимают руководящие и командные должности, сообщил командующий Нацгвардии, генерал-полковник Николай Балан.

Он обратился к личному составу Главного управления НГУ. Отметил вклад военнослужащих-женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

Женщин привлекали к участию в антитеррористической операции. Они продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил.

"В настоящее время статус участника боевых действий получили почти 1200 женщин", - сообщили в НГУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как пандемия повлияла на гендерное неравенство

Командующий также вручил женщинам-военнослужащим ведомственные награды НГУ и МВД.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует высадить первую женщину на Луну к концу десятилетия в рамках космической программы "Артемида". Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что членами программы "Артемида" будут 9 мужчин и 9 женщин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько женщин служат в Нацгвардии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 17442
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 13599
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 8685
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8532
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 6696
Общество
Зеленскому доверяют почти 40% украинцев, остальным политикам - еще меньше
Зеленскому доверяют почти 40% украинцев, остальным политикам - еще меньше Просмотров: 9
Показали истинное лицо Ярослава Мудрого и извержение вулкана: неделя в 12 фото
Показали истинное лицо Ярослава Мудрого и извержение вулкана: неделя в 12 фото
13
 Просмотров: 756
Неизвестные надругались над могилой Бандеры
Неизвестные надругались над могилой Бандеры 1 Просмотров: 810
За 5 дней в Covid-вакцинацию записались 155 тыс. человек
За 5 дней в Covid-вакцинацию записались 155 тыс. человек Просмотров: 126
Двум украинским хакерам грозит до 20 лет тюрьмы
Двум украинским хакерам грозит до 20 лет тюрьмы Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
2
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 55477
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть