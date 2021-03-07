Сколько женщин служат в Нацгвардии

В рядах Национальной гвардии проходят службу и работают 5,5 тыс. женщин.
Более 360 занимают руководящие и командные должности, сообщил командующий Нацгвардии, генерал-полковник Николай Балан.
Он обратился к личному составу Главного управления НГУ. Отметил вклад военнослужащих-женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.
Женщин привлекали к участию в антитеррористической операции. Они продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил.
"В настоящее время статус участника боевых действий получили почти 1200 женщин", - сообщили в НГУ.
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Командующий также вручил женщинам-военнослужащим ведомственные награды НГУ и МВД.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует высадить первую женщину на Луну к концу десятилетия в рамках космической программы "Артемида". Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что членами программы "Артемида" будут 9 мужчин и 9 женщин.
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