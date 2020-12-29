Сколько украинский получили работу в 2020 году

Помощь безработице целом составила 15,8 млрд грн. Фото: pixabay.com

С начала 2020 года через центр занятости получили работу более 600 тыс. человек.

Помощь безработице в целом составила 15,8 млрд грн, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Важным вызовом для нас было сохранение рабочих мест, и нам удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда. В общем, по трем направлениям - сохранение рабочих мест, трудоустройство и помощь по частичной безработице, охватила около 1,5 млрд людей в Украине", - сказал он.

По его словам, рабочие места удалось сохранить около для 400 тыс. человек.

"Одним из факторов стабилизации на рынке труда стало оказание помощи по частичной безработице, когда предприятия закрывались и вынуждены были отправлять работников в вынужденный простой. Таким образом, предприниматели смогли сохранить рабочие места, что стало важным фактором восстановления работы после завершения карантина", - отметил министр.

Водителей нерастаможенных авто в праздничные дни не будут штрафовать. Однако правоохранители иногда останавливают владельцев автомобилей на еврономерах.