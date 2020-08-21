Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО

"За" вступление в НАТО - почти половина украинцев. Фото: БГМУ

Около половины украинский - почти 46,8%, поддерживают вступление Украины в НАТО. А за внеблоковый статус выступают 27,3%. 16,4% - за вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по данным соцопроса Центра "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа.

"Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, 46,8% опрошенных проголосовали бы за вступление, 33,3% - против. 9% не принимали бы участия в голосовании, а 10,9% затруднились ответить. На референдуме об утверждении внеблокового статуса Украины, 27,3% проголосовали бы "за", 37,3% - против, 12,5% не принимали бы участия в голосовании, а 22,9% затруднились ответить ", - говорится в сообщении Интерфакс-Украина.

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Вступление Украины в ОДКБ на рефендума готовы поддержать 16,4% опрошенных, 51,1% - против, 12,8% не принимали бы участия в голосовании, а 19,7% затруднились ответить.

Опросили 3012 респондентов, погрешность - менее 2%.

Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Страна получит допуск ко всем учений альянса. Это даст доступ к опыту и приоритетной сертификации сил и средств. Должности в штаб-квартире и структурах НАТО смогут занимать представители Украины.